Roma, alcolizzato maltratta i familiari: l'incubo in casa porta all'arresto

I familiari erano stremati dalla violenza dell'uomo e hanno chiamato i carabinieri. Dopo 3 mesi di liti e lesioni subite arriva l'arresto.

L'uomo, un 52enne romano, era già noto alle forze dell'ordine per maltrattamenti ed episodi di violenza nei confronti dai familiari. Le vittime - il padre, la madre e il fratello -, sono giunte allo sfinimento dopo 3 mesi di liti e lesioni subite a causa dell'abuso di alcolici dell'uomo e hanno chiamato i carabinieri. Il 52enne è stato portato nel carcere di Civitavecchia. In attesa della condanna definitiva per cui sono in corso le indagini, l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.