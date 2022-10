Allarme povertà: una mostra e un video contro le disuguaglianze tra i bambini

Ospitata al Museo di Roma a Trastevere, va in scena dal 28 ottobre 2022 al 26 febbraio 2023 la mostra di Riccardo Venturi e Arianna Massimi che con oltre 80 foto e un documentario raccontano le disuguaglianze tra i bambini e le difficoltà dei ragazzi dall'esclusione sociale alla dispersione scolastica, fino alla povertà e alle debolezze psicologiche.

Dalla denatalità alla povertà minorile, dalla mancanza di spazi per il gioco all’uso delle nuove tecnologie, dalla spesa sociale agli asili nido, passando dai nuovi modi di apprendere all’abbandono scolastico: sono questi i temi al centro del viaggio di oltre 80 foto firmato dal fotografo internazionale Riccardo Venturi in “Stati d’infanzia – Viaggio nel Paese che cresce”, la mostra ospitata al Museo di Roma in Trastevere dal 28 ottobre 2022 al 26 febbraio 2023. Il progetto multimediale, oltre alle foto scattate da Venturi che percorrono le difficili realtà di tante periferie italiane e mettono in mostra le debolezze che colpiscono i più giovani, prevede anche il documentario di Arianna Massimi, che dà voce ai bambini coinvolti nelle attività organizzate da “Con i Bambini” negli oltre 400 “cantieri educativi”, per un messaggio di speranza e rilancio verso il futuro, possibile attraverso sperimentazioni e “alleanze educative” tra scuola, terzo settore, istituzioni e famiglie così come avviene con i progetti raccontati in mostra. In Italia i 1,4 milioni di minori vivono in povertà assoluta e altri 2,2 milioni sono in povertà relativa. La povertà educativa e quella economica si alimentano reciprocamente e si trasmettono di generazione in generazione. La povertà educativa minorile è multidimensionale, frutto del contesto economico, sociale, familiare in cui vivono i minori. Non è solo legata alle cattive condizioni economiche, ma investe anche la dimensione emotiva, quelle della socialità e della capacità di relazionarsi con il mondo e con l’apprendere

La mostra di Riccardo Venturi e il video-documentario

Dalle Valli Imagna e Brembana fino a Favara e Ragusa toccando le periferie delle grandi città, il reportage del fotografo internazionale due volte Word Press, affronta l'attualità dei temi diventati una vera e propria emergenza anche a causa della pandemia e del lockdown: dall’aumento dei disordini alimentari alla xenofobia, dalla tossicodipendenza all’isolamento sociale con il fenomeno degli hikikomori e dei neet, dal degrado delle periferie fino alla violenza domestica. Nelle oltre 80 foto, emerge la fragilità della nostra società, con le immagini che raccontano come il tema della marginalità non sia un fatto isolato ma un fenomeno sociale complesso e stratificato, mandando così un messaggio volto alla presa di consapevolezza e alla speranza verso il futuro di milioni di bambini. Parola ai protagonisti, bambini in primis, coinvolti nelle attività dei “cantieri educativi” organizzati da Con i Bambini, nel documentario curato da Arianna Massimi, dove le esperienze e le impressioni dei ragazzi vengono raccontate nel video che si aggiunge alla mostra a cura di Ilaria Prili. Nel documentario, anche i contributi dei principali volti del panorama educativo e sociale italiano, tra cui Marco Rossi-Doria, presidente di Con i Bambini e Vanessa Pallucchi, vicepresidente di Legambiente e portavoce del Forum Terzo Settore.

Rossi-Doria, “Il progetto Con i Bambini è un'opera indispensabile”

“In Italia su oltre 9 milioni di minori, un terzo vive in condizione di esclusione precoce. Un dato drammatico e in aumento cioè un Paese ricco, che fa pochi figli, ha un terzo del suo futuro zavorrato perché non ha affrontato l’esclusione sociale precoce. È una questione cruciale che riguarda i diritti dei bambini e la stessa possibilità di uno sviluppo sostenibile – spiega Marco Rossi-Doria, presidente di Con i Bambini -. Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile voluto dalle fondazioni di origine bancaria con governo e terzo settore è chiamato a provare sperimentalmente, creando alleanze educative tra scuole, terzo settore e comuni, esperienze che possano poi indicare politiche pubbliche capaci di trasformare la nostra prospettiva. È un’opera indispensabile. Ma si fatica ancora a farlo comprendere, a renderlo centrale per le politiche pubbliche di questo Paese. Ringrazio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la vicinanza dimostrata all’iniziativa promossa da Con i Bambini e per averci inviato la medaglia del Capo dello Stato quale suo premio di rappresentanza per Stati d’Infanzia. Inoltre con grande piacere ringrazio il Santo Padre per aver ricevuto ieri una nostra delegazione e per aver dimostrato anch’egli sostegno al grande cantiere educativo attivato dal Fondo” commenta Marco Rossi-Doria, presidente di Con i Bambini.

Il progetto è accolto da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, ed è promosso e prodotto dall’impresa sociale Con i Bambini, nell'ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile. A cura dell’Associazione Akronos Servizi museali di Zètema Progetto Cultura.

