Almawave acquista la Obda, start up de La Sapienza per i dati intelligenti

Almawave, leader italiano nelle tecnologie AI (Intelligenza Artificiale) e nei servizi applicati ai Big Data e alla comprensione del linguaggio naturale scritto e parlato, annuncia di aver acquistato la quota di maggioranza di OBDA Systems, startup innovativa nata in seno all’Università La Sapienza di Roma che propone prodotti e soluzioni ad alto valore tecnologico per estrarre informazioni chiave da dataset complessi e di grandi dimensioni.

Un'operazione di carattere strategico, che permette ad Almawave di allargare lo spettro di soluzioni proprietarie legate alle tecnologie del linguaggio e dei Big Data a sostegno di imprese e Pubblica Amministrazione.

OBDA Systems, costituita nel 2017 da professori e ricercatori de La Sapienza, ideatori del paradigma dell’Ontology based Data Management (OBDM), perfeziona soluzioni evolute per la rappresentazione della conoscenza e la gestione dei dati. Il paradigma dell’OBDM, da cui la startup prende il nome, è caratterizzato da metodologie e strumenti per l’accesso, l'integrazione e l’analisi della qualità dei dati, nell'ambito della gestione dei processi dei sistemi informatici di un’azienda.

L’acquisizione di OBDA Systems sancisce l’ingresso nel Consiglio di Amministrazione della startup di Raniero Romagnoli, CTO Almawave, che ricoprirà il ruolo di Amministratore Delegato. Confermato nel ruolo di Presidente il professor Maurizio Lenzerini, Ordinario di Ingegneria Informatica e leader del gruppo DASILab all’Università La Sapienza, al quale appartengono i fondatori della startup.





“Siamo convinti che l’acquisizione di OBDA Systems possa rappresentare una straordinaria occasione per entrambe le realtà - sottolinea l’Amministratore Delegato di Almawave Valeria Sandei - Almawave, da oggi, può far leva su ulteriori e preziose risorse applicate alle tecnologie semantiche, che trovano base nelle competenze e nella ricerca all’avanguardia perseguita dalla startup e dai suoi giovani talenti. Proprio a loro, con l’ingresso maggioritario in società, Almawave garantisce supporto e nuove possibilità di crescita. È con investimenti come questi che proseguiamo, senza sosta, il nostro percorso di consolidamento volto a rafforzare ogni giorno know-how, capacità e innovazione per rispondere al meglio alle importanti sfide dei clienti e del mercato”.

Aggiunge il Presidente di OBDA Systems professor Lenzerini: «Nell'attuale contesto in cui i dati rappresentano un patrimonio di inestimabile valore per le organizzazioni complesse, il paradigma dell'OBDM si integra perfettamente con le tecnologie di intelligenza artificiale, in particolare per la comprensione automatica del linguaggio naturale, nelle quali Almawave eccelle. Sono convinto che il matrimonio appena ufficializzato sarà stimolo e volano per una presenza importante e qualificata della nostra startup nel panorama dei sistemi per l'ingegnerizzazione e l'analisi dei dati, non solo a livello nazionale”

Almawave è una società del Gruppo Almaviva, leader italiano nel settore dell’Information & Communication Technology.