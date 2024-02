Altare di San Pietro, lavori sulle colonne di Bernini: ultimo restauro nel 700

Le quattro colonne tortili in bronzo dorato e brunito del baldacchino di San Pietro, capolavoro sommo del Bernini, sono racchiuse da impalcature in ferro. L'altare della basilica cuore della cristianità, posto sulla tomba dell'apostolo, è coperto da una protezione in legno.

L'ultimo restauro era stato effettuato nel '700.

La fabbrica di San Pietro

È iniziata la prima fase del restauro del baldacchino, “opera titanica” come dice Alberto Capitanucci, responsabile dell’area tecnica della Fabbrica di San Pietro in Vaticano. Si tratta di un intervento consertavito e di pulizia e lucidatura dei marmi. Ma non solo: l'opera è poliedrica. Ci sono infatti multimariali che dovranno richiedere più tecnici in aizone: bronzo, oro, legno. Ciascuna parte richiederà uno specifico intervento.

L'ultimo restauro

L’ultimo restauro si data al Settecento: nei secoli sulla superficie delle colossali colonne (quasi 30 metri) si sono accumulati strati importanti di polvere coesa, mentre le parti lignee presentano distacchi. I lavori saraanno completati in novembre; al termine, una campagna costante di monitoraggio e manutenzione preventiva.