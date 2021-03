Altro che assembramenti, botte da orbi a Fiumicino con un "tentato omicidio"

Una maxi rissa con protagonisti numerosi giovani e comr risultato il ferimento grave di un 19enne è andata in scena ieri pomeriggio nei giardini di via Italo Gismondi a Isola Sacra, a Fiumicino. E adesso il responsabile del ferimento incassa una denuncia per tentato omicidio.

Gli agenti della Polizia, dopo aver raccolto la testimonianza della vittima e di altri testimoni, hanno individuato il responsabile del ferimento, avventuo con un coltello. Si tratta di un diciottenne che dopo la rissa si era allontanato in sella a uno scooter. In tutto gli agenti del commissariato Fiumicino, diretto da Catello Somma, hanno denunciato altri 9 ragazzi che hanno partecipato alla rissa, tre dei dei quali sono minorenni.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori tutto era partito da un litigio tra due gruppi rivali iniziato tra le pagine virtuali di un social network. Dalla lite online con insulti si è passati alla rissa vera dopo aver fissato un appuntamento per domenica pomeriggio. Durante la lite il diciottenne con inaudita violenza si è scagliato contro la vittima con un coltello che aveva nascosto in un borsello. Il sopralluogo da parte degli investigatori ha permesso di trovare a terra sul luogo della rissa anche un manganello in metallo e plastica. Il giovane, dopo l’identificazione, è stato denunciato per tentato omicidio, rissa e porto abusivo di strumenti atti ad offendere. Nel corso delle perquisizioni eseguite dagli investigatori sono stati, inoltre, sequestrati alcuni telefonini anche per verificare la presenza di video registrati nel corso della maxi rissa.