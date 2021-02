Rifiuti, Ama e assessore sono desaparecidos. Meglio non parlare di bilanci

Polemica in Campidoglio per la nuova assenza in Commissione Trasparenza dell'assessore ai Rifiuti Katia Ziantoni e dei vertici Ama, convocati nuovamente in audizione questa mattina per parlare di bilanci dell'azienda ma ancora desaparecidos.

"E' insopportabile che nessun membro della giunta si presenti per chiarire quello che sta succedendo", dice il presidente della Trasparenza Marco Palumbo, del Pd. La seduta era stata convocata per discutere dei bilanci Ama, visto che la partecipata dei rifiuti ha approvato l'ultimo documento contabile nel 2016. "Non è la prima riunione che viene disertata - aggiunge - se la giunta sarà ancora assente andrò dal prefetto per segnalare la situazione".

Il consigliere di Fdi Francesco Figliomenti si è recato di persona nella sede Ama per chiedere spiegazioni ai vertici della partecipata, sottolineando che l'assessore Ziantoni "per l'ottava volta consecutiva ha ritenuto di non partecipare ai lavori della Commissione". Critiche anche dalla fronda 5 stelle, con il consigliere Marco Terranova che incalza: "Non è possibile tollerare questo atteggiamento, la trasparenza è uno dei nostri cavalli di battaglia".