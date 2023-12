Ambiente, blitz degli attivisti sulla Flaminia: traffico paralizzato

Questa mattina, giovedì 14 dicembre, poco dopo le 9 un gruppo di attivisti pro clima ha bloccato via Flaminia Nuova all'altezza di Saxa Rubra a Roma. Sul posto i Carabinieri e la polizia che hanno fatto liberare la strada.

Il traffico in entrata nella Capitale è andato letteralmente in tilt fino alla tarda mattinata di giovedì 14 dicembre.

Il precedente a Ponte Milvio

Non è la prima volta che gli attivisti di Ultima Generazione bloccano la via Flaminia: due mesi fa un altro blitz paralizzò l'are tra Ponte Milvio e Tor di Quinto. Una decina di ragazzi si sedettero in mezzo alla strada con uno striscione con scritto "Non paghiamo il fossile"