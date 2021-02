Ambulanti, stop alle proroghe. L'Agcm: "Applicare la Bolkestein"

Sono illegittimi e vanno disapplicati i provvedimenti legislativi nazionali e regionali in materia di rinnovi delle concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica, i cosiddetti ambulanti. Lo ha stabilito, comunica il Campidoglio, l’Agcm che dice: va applicata la direttiva Bolkestein.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato si è espressa dopo una richiesta di parere presentata dal sindaco di Roma Virginia Raggi, riguardo alla rilevazione del contrasto di alcune norme con il principio di tutela della concorrenzialità e della libera impresa. La direttiva Bolkestein, ricorda il Comune, impone la messa a bando per tutte le licenze degli ambulanti: una norma sinora derogata in Italia a causa di alcune leggi, che di fatto hanno consentito il rinnovo automatico delle licenze degli ambulanti fino al 2032.

Eventuali procedimenti avviati per il rinnovo automatico dei permessi in scadenza degli ambulanti saranno quindi ritirati, fa sapere il sindaco Virginia Raggi. Ma se la Bolkestein è sempre stata disapplicata, a Roma e non solo, è perché la politica ha preferito tutelare gli interessi delle categorie coinvolte. Si prevedono scintille.