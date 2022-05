Amore, passione e viaggi nel tempo: al Teatro Belli sbarca Constellations

Direttamente da New York, al Teatro Belli sbarca lo spettacolo Constellations. La pièce è scritta dal drammaturgo Nick Payne e interpretata da Francesca Ravera e Michel Chinworth, sotto la regia di Kim T. Sharp.

Lo spettacolo, in lingua originale con sopratitoli in italiano, ha avuto un grande successo al Gene Frankel Theatre di New York.

La storia di Constellations

Marianne è una scienziata (interpretata da Francesca Ravera) incontra l'apicoltore Roland (Michael Chinworth) ad un barbecue. Nel corso dello spettacolo, Marianne e Roland vivono le numerose possibilità di come la loro vita e la loro storia d’amore potrebbero svolgersi. Alcune sono affascinanti, mentre altre hanno un esito tragico. Viaggiando nel tempo e in più universi, Constellations esplora libero arbitrio versus destino, amore versus passione. Un ottovolante emotivo con possibilità illimitate.

La biografia di Francesca Ravera

Francesca Ravera (nel ruolo di Marianne) è un’attrice italiana che da anni vive a New York. Off- Broadway è stata protagonista di Two Rooms di Lee Blessing all'Access Theatre, North of Providence di Edward Allan Baker, The Nina Variations di Steven Dietz al Chain Theatre ed in altre tre produzioni dirette dal regista Kim T. Sharp: Espresso di Lucia Frangione, The Way We Get By di Neil LaBute, entrambe andate in scena al teatro Urban Stages, e Blackbird di David Harrower al New Ohio Theatre. The Way We Get By ha anche avuto una tournée in Italia. Francesca ha recitato con Danny Glover e Udo Kier nel film Ulysses: a Dark Odyssey. Ha interpretato il ruolo di protagonista in Claire, un cortometraggio drammatico, per il quale ha ricevuto premi come “Miglior Attrice” da numerosi festival tra cui Oniros Film Awards, Care Awards, Diamond Film Awards, Best Actor Awards festival, Milestone Worldwide Film Festival, Mindfield Film Festival Albuquerque e Festival Internazionale del Cinema dei Cinque Continenti.