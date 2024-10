Anna Magnani, Giovanna Ralli e Monica Vitti: il tributo alla Festa del Cinema con tre giovani attrici e cantanti

In occasione della 19esima edizione della Festa del Cinema di Roma, uno degli eventi più attesi del panorama culturale capitolino, si terrà un incontro imperdibile che celebra l'anima e il cuore della città eterna.

Il 27 ottobre, dalle 17:30 alle 18:15, presso lo Spazio Lazio Terra di Cinema della Regione Lazio – AuditoriumArte, Auditorium Parco della Musica, si alzerà il sipario su "Vermouth e Social", un progetto inedito e appassionante dedicato a tre delle più grandi attrici che hanno saputo incarnare la vera essenza di Roma: Anna Magnani, Giovanna Ralli e Monica Vitti. Tre nomi leggendari, tre simboli della romanità, rivivono in una performance unica che unisce passato e presente in un dialogo vibrante e attuale.

Ambiente, sociale e patrimonio culturale di Roma

Presentato dall'Associazione Culturale Numen, il progetto punta a sensibilizzare il pubblico su temi cruciali per il futuro della città: la responsabilità sociale, il rispetto dell’ambiente e la salvaguardia del patrimonio culturale di Roma, in un'epoca di profonda trasformazione. Dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) alla mobilità sostenibile, dai servizi digitali avanzati all’inclusione sociale, le tre dive si troveranno metaforicamente a discutere dei grandi cambiamenti che stanno ridisegnando la capitale, sempre nel rispetto delle sue radici storiche e culturali.

Docufilm e lettura di brani

Durante l’evento verranno proiettati contenuti del docufilm, che includeranno la lettura di frasi emblematiche delle tre attrici, portate in scena da tre talentuose interpreti di oggi. Francesca Medile, autrice del progetto con il musicista Riccardo Medile, attrice e cantante, oltre a leggere alcune frasi di queste icone del cinema, canterà un brano per omaggiare la loro eredità artistica. Silvia Marzi, responsabile dell'Associazione Culturale Numen e cantante, parteciperà alla lettura delle frasi e canterà una seconda canzone, arricchendo l'atmosfera con il suo talento. Inoltre, Silvia, con Francesca Medile, sarà parte di un dialogo teatrale scritto dall’attrice Daniela Vancheri, che insieme a loro darà vita a una narrazione coinvolgente e attuale, accompagnata dalla musica del maestro Medile.

Questo progetto punta a far dialogare passato e presente, attraverso moderni dispositivi audiovisivi che trasporteranno il pubblico in un viaggio sensoriale. Parole, musiche e riflessioni si intrecceranno per raccontare una Roma che cambia, ma che non smette di affascinare e ispirare. Vermouth e Social non è solo un tributo alle attrici, ma alla stessa città di Roma: moderna, efficiente, vivibile. Un invito a riflettere su come possiamo contribuire, tutti insieme, a proteggerne la bellezza, oggi e domani.