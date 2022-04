Antimafia e Camera di Commercio insieme: un accordo contro la criminalità

Un accordo bilaterale per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata: è stato stipulato tra la Direzione Investigativa Antimafia e la Camera di Commercio di Roma.

Un atto che simboleggia l'intento comune di combattere e debellare quanto più possibile ogni organizzazioni illegale e di stampo mafioso nella provincia di Roma, come si legge in una nota: "condividendo l'esigenza di avviare un'attività congiunta, nella consapevolezza che il rispetto della legalità costituisca non solo pilastro imprescindibile di ogni civile convivenza ma anche fattore fondamentale e condizione per il vero sviluppo economico, sociale e umano, a protezione della libertà di impresa degli operatori economici e di un regolare svolgimento delle dinamiche imprenditoriali".

Non solo contro la delinquenza in senso lato ma anche in supporto a tutti i settori economici che hanno subito la pandemia in modo particolare, esponendo imprese ed attività al rischio di "aiuti" provenienti dalla ciminalità organizzata: usura, collaborazioni con la mafia, infiltrazioni.