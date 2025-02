Antimafia, l'ex paladina Maricetta Tirrito condannata a 8 anni a Frosinone

La Corte di Assise di Frosinone ha condannato a 8 anni di reclusione Maricetta Tirrito, nota come la 'paladina antimafia', per le accuse di circonvenzione di incapace, autoricilaggio, falso ideologico e abuso edilizio in relazione ad una struttura per anziani che gestiva ad Ardea.

I giudici hanno fatto cadere invece l'accusa di omicidio legata al decesso di uomo, Luigi Bonomo, che era stato trasferito nella struttura.

Quando salì sul palco di Bibbiano

I giudici hanno assolto inoltre l'allora compagno di Tirrito, Fabio Corbo. Tirrito era diventata famosa grazie a Matteo Salvini. Fu lui nel 2019 a farla salire sul palco di Bibbiano quando esplose l’inchiesta della magistratura denominata “Angeli e demoni”. Poi si era fatta conoscere come paladina antimafia accanto a don Antonio Coluccia, con cui aveva condiviso numerose iniziative tra Ostia e Tor Bella Monaca.

Il legale: "Caduta l'accusa di omicidio"

"Aspetteremo le motivazioni ma siamo soddisfatti perché l'accusa principale di omicidio è caduta" dichiara il difensore di Tirrito, l'avvocato Valerio Masci. "Questo processo non doveva proprio essere celebrato in una Corte di Assise" aggiunge.