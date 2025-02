Anziana muore nel rogo di casa, grave la figlia. Dramma a Monteverde

Anziana muore le rogo di casa, grave la figlia. Dramma a Monteverde

Un incendio è divampato tra martedì e mercoledì poco, dopo le 4 di mattina, in un appartamento al quinto e ultimo piano di un palazzo sulla circonvallazione Gianicolense. Una donna di 89 anni è morta nel rogo. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e la polizia.

In fuga dall'incendio la figlia

Una seconda donna, figlia della vittima, è stata trovata dai vigili del fuoco fuori dal palazzo ed è stata soccorsa dai sanitari del 118 che l'hanno trasportata in ospedale in codice rosso per una grave intossicazione.

Una volta spente le fiamme l'appartamento è stato posto sotto sequestro dalle Forze dell’ordine, per le relative indagini sull’accaduto.