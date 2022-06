Anziana truffata: si fingono parenti e le rubano 1500 euro. Arrestati

I Carabinieri hanno arrestato due persone accusate di aver raggirato e truffato un’anziana di Tivoli. La banda ha infatti tentato di truffare la pensionata, facendosi consegnare 1500 euro in contanti con la scusa di “aiutare il nipote”.

L’ennesima truffa, sventata dai militari della stazione di Tivoli Terme che hanno arrestato un uomo di 59 anni e una donna di 26 colti nella flagranza del reato di truffa aggravata. E anche la dinamica ricalca quella vista in molte altre occasioni: l'anziana, sola in casa, ha ricevuto una telefonata da una persona che si è finta parente, che le ha dichiarato di trovarsi in pericolo di arresto qualora non fosse stata in grado di recuperare velocemente una cospicua somma di denaro.

La vittima del raggiro si è resa così disponibile a trovare la somma necessaria che, puntualmente, è stata ritirata da un complice dei truffatori che si è presentato alla porta di casa come delegato al ritiro del denaro o di gioielli. Solo dopo qualche ora, l'anziana si è resa conto di aver subito un raggiro. Sulle tracce dei due truffatori si sono messi i carabinieri che hanno notato un’autovettura sospetta e l'hanno seguita per studiarne i movimenti: la donna a bordo, telefono alla mano, è entrata in un palazzo per poi uscirne dopo qualche minuto.

Immediatamente fermata per un controllo insieme alla persona trovata in sua compagnia, rimasta a bordo dell'auto, un uomo di 59 anni, è stata trovata in possesso dei 1500 euro in contanti, appena consegnati dall'anziana donna. I due sono stati arrestati a disposizione della procura di Tivoli per le successive udienze di convalida. La somma di denaro è stata poi restituita all'anziana donna, visibilmente scossa.