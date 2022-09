Anziano ricoverato in fin di vita all'Umberto I: il mistero sull'aggressione

Un 78enne ha raccontato di essere stato aggredito nella serata di lunedì scorso, ma il giorno dopo, mentre il vicino lo stava per portare in ospedale, è collassato improvvisamente.

L'anziano è ora in fin di vita e le telecamere lungo il tragitto tra la casa dell'anziano e il ristorante in zona Porta Maggiore sono al vaglio della polizia, che indaga sulla dinamica che resta un mistero.

L'anziano è collassato improvvisamente dopo il primo soccorso

Lo scorso martedì il 78enne aveva raccontato dell'aggressione ricevuta la sera prima mentre rincasava dal ristorante alla sorella, che non trovandosi a Roma ha allarmato il vicino di casa. L'uomo, che abitualmente aiuta l'anziano, si è recato dal 78enne trovandolo ferito a un orecchio dal quale perdeva sangue e ha deciso di portarlo in ospedale. Tuttavia, quando è risalito in casa dopo aver preso la macchina, ha ritrovato l'anziano in stato di semi-incoscienza, che ora è fin di vita all'Umberto I.