Anzio, esplosione in una palazzina di due piani: in gravi condizioni una donna

Da una probabile fuga di gas il piano della casa unifamiliare è esploso ustionando in più parti del corpo la donna: è grave.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia e vigili del fuoco e la 55enne convolta nell'esplosione è stata trasportata in codice rosso con l'eliambulanza all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è affidata al personale sanitario. Dalle prime indagini, affidate ai carabinieri di Anzio, sarebbe stata una fuga di gas a provocare l'esplosione che dal piano superiore ha coinvolto quello inferiore della palazzina in via dei Faggi. Ulteriori accertamenti sono ancora in corso.

