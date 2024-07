Aperitivo sul Tevere: chi c'era all'evento Orma per i malati di fuori regione

Grande successo per l’evento solidale di Orma sulla sponda del fiume al Circolo Canottieri Aniene di Roma. Più di 250 persone si sono riunite per raccogliere fondi e contribuire alle spese di soggiorno delle famiglie dei bambini ricoverati nelle strutture ospedaliere romane.

Questo lo scopo dell’evento organizzato dall’Associazione Orma all’interno, e in collaborazione, con il Circolo Canottieri Aniene.

“Un progetto che ci sta a cuore e una causa importante da sostenere quella delle famiglie che, per periodi spesso lunghi, devono affrontare costosi soggiorni nella Capitale per poter assistere i bambini in cura nelle strutture ospedaliere di Roma” – le parole del Presidente di Orma, Alessandro Vaccaro.

Malagò, Rita Rusic, Mazzetti....

Tra i numerosi ospiti c’erano anche il Presidente del CONI e Presidente Onorario del CCA Giovanni Malagò, la produttrice cinematografica e madrina della serata Rita Rusic, l’Onorevole Erica Mazzetti Deputato della Repubblica, l’Onorevole Gianluca Caramanna Deputato della Repubblica, il Consigliere della Regione Lazio Edy Palazzi, l'Assessore alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità del XV municipio di Roma Agnese Rollo, lo scrittore e regista Federico Moccia, l’imitatrice e presentatrice radiofonica Francesca Manzini, l’inviato Rai Eduardo Tasca, l’Amministratore del Gruppo MLC Lorenzo Bartoletti, Agostino Gambino di Visionarte e tanti professionisti del settore sanitario.

Orma in campo con 150 screening gratuiti

Orma, organizzazione di volontariato, è nata con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione per la salute e per sostenere progetti solidali. Tante le iniziative di Orma per la prevenzione. Solo nell'ultimo anno, sono stati effettuati circa 150 screening gratuiti per patologie cardiovascolari e oncologiche.

Tra gli altri progetti e le iniziative sostenute ci sono la consegna di doni ai bambini delle case famiglia, l'acquisto di strumentazioni e giochi per reparti ospedalieri pediatrici, la copertura delle spese di viaggio e alloggio per alcune famiglie che sono venute a Roma per far curare i figli, il contributo per la costruzione di un ascensore in una struttura che si occupa di persone con disabilità cognitiva, il supporto per la realizzazione di rappresentazioni teatrali di ragazzi con spettro autistico, l'acquisto di buoni pasto per famiglie con bambini piccoli e in difficoltà e il sostegno a senzatetto per garantire beni di prima necessità.

L'organizzazione dell'evento è stata possibile grazie all’ospitalità del Circolo Canottieri Aniene, al sostegno del Gruppo MLC, alla collaborazione di Visionarte e alla fornitura di prodotti di aziende come Casale del Giglio, Pim, Brinnerbeer, Fratelli Colungi, Azienda Agricola Circe, Cappiello Design, Federico Prodon Patisserie, l'Azienda agricola d'Ascenzo.