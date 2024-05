Appio, un supermercato della droga in casa: in manette il nonno pusher

Sono 24 i chili di droga sequestrati, in due circostanze diverse, dagli agenti della Polizia del Commissariato Appio di Roma che hanno arrestato un uomo anziano e un ragazzo.

Il sequestro più consistente è stato fatto nell'abitazione di un 75enne in Via Degli Agrifogli a Rocca di Papa.

Ai Castelli

Nel paese dei Castelli i poliziotti hanno rinvenuto 13 chili di marijuana e 6 chili di hashish, ma oltre 21mila euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio e diverso materiale per il confezionamento e la pesatura della sostanza stupefacente. L'uomo è stato arrestato.

All'Appio

Sempre gli investigatori del Commissariato Appio Nuovo hanno arrestato anche un 26enne, di origine romena, dato che nella sua abitazione in via Polense, hanno rinvenuto 5 chili tra hashish e marijuana, 23 grammi di cocaina rosa, 26 grammi di ketamina, 143 pasticche di Mdma, 89 sigarette al Thc, 3 bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.