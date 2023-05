Arriva in Italia la mostra su Peggy Kleiber: dal 19 maggio a Trastevere

Per la prima volta in Italia si terrà una mostra sulla celebre fotografa Peggy Kleiber: quindicimila scatti tratti dall'archivio della fotografa, tra squarci di vita quotidiana e familiare e viaggi in Italia negli anni 60 e 70. La mostra sarà visitabile dal 19 maggio al Museo di Roma Trastevere.

Nata in Svizzera nel 1940, la Kleiber ha avuto fin da giovane la passione per la fotografia. Arte alla quale si è avvicinata da completa autodidatta. Per lei l'obbiettivo della sua macchina fotografica, una Leica M3 da cui non si separava mai, è diventato uno strumento per raccontare il mondo, una finestra attraverso la quale conoscere e narrare luoghi e persone. Gran parte degli scatti riguardano infatti i suoi viaggi in varie parti dell'Europa e del mondo. Molta attenzione è riservata all'Italia e in particolare a Roma e alla Sicilia.

L’esposizione, chiamata “PEGGY KLEIBER. Tutti i giorni della vita (fotografie 1959-1992)”, è promossa da Roma Capitale, dall'Assessorato alla Cultura e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e realizzata dalle associazioni culturali Marmorata169 e On Image, con la collaborazione dell’associazione Les photographies de Peggy Kleiber. L'inaugurazione avverrà il 18 maggio alle 17,30. La mostra resterà visitabile fino al 15 ottobre.