Asma Zero Week: arriva una settimana di consulenza gratuite

Torna la settimana per combattere l'asma e sensibilizzare chi ne soffre sull'importanza della prevenzione. Dal 23 al 27 maggio, Asma Zero Week mette a disposizione consulenze specialistiche gratuite in 45 Centri specializzati in tutta Italia, di cui tre in Lazio, prenotabili al Numero Verde 800 628989.

La campagna, promossa anche quest'anno da FederAsma e Allergie Odv - Federazione Italiana Pazienti, con il patrocinio della Società Italiana di Allergologia, Asma ed Immunologia Clinica e della Società Italiana di Pneumologia (SIP/IRS), in partnership con AstraZeneca, intende sensibilizzare gli oltre 3 milioni di pazienti in Italia sull'importanza della prevenzione degli attacchi d'asma e la possibilità di ridurne l'impatto sulla vita quotidiana attraverso l'adozione di corrette strategie di comportamento, alla luce delle nuove risultanze scientifiche. L'asma è un'impattante malattia infiammatoria cronica delle vie aeree che può causare dispnea, sensazione di costrizione toracica, tosse e broncospasmo.