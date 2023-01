Assolto anche in Appello il notaio Giuliani: era accusato di abuso d'ufficio

Arriva una nuova assoluzione nel caso dell'ex presidente del Consiglio Notarile di Roma e del Consiglio nazionale del Notariato Nazionale Cesare Felice Giuliani. Giuliani era accusato di abuso d'ufficio perché, secondo le contestazioni, si era astenuto nell'ambito di procedimento disciplinare nei confronti dell'ex pm Andrea Mosca, che aveva sporto denuncia nei suoi confronti.

Giuliani è stato già assolto in udienza preliminare a maggio scorso, ma l'ex collega Mosca che gli aveva mosso le accuse aveva fatto ricorso. Tuttavia Mosca ha avuto torto per la seconda volta, visto che è arrivata questa nuova assoluzione.

La parole dei difensori di Giuliani

Gli avvocati di Giuliani affermano che il loro assistito “ha dimostrato, viceversa, di essersi in realtà correttamente astenuto, uscendo dall’Adunanza del Consiglio Notarile al momento della discussione e del voto in ordine al procedimento disciplinare che riguardava il dottor Mosca. La decisione della Corte d’Appello conferma, ove ve ne fosse bisogno, la correttezza del comportamento del notaio Giuliani, coinvolto suo malgrado in una serie di accuse infondate e surreali. La difesa ritiene che questa decisione rappresenti un nuovo segnale in sede giudiziaria della natura spericolata delle accuse mosse nei confronti del notaio Giuliani’’.