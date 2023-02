Atac, autista di un bus fuma alla guida. La denuncia di don Quinzi su Twitter

Un autista di un autobus dell'Atac beccato mentre fuma alla guida. Nel far questo si dimentica di aprire la portiera anteriore del bus. La denuncia del fatto in un tweet di Don Ugo Quinzi, il prete con la particolare abitudine di raccogliere testimonianze sui problemi dei trasporti pubblici a Roma.

“Mi giungono sempre più spesso segnalazioni - twitta don Quinzi - alcuni consentono di pubblicare in modo anonimo, altri rifiutano. Questo caso è di ieri sera: autista fuma mentre è alla guida (perciò non apre la porta anteriore)”. E poi alla fine del tweet si rivolge direttamente all'Atac, taggandola, cercando di far riflettere l'azienda: “InfoAtac, i cittadini spaventati si rivolgono a me e non a voi...”.