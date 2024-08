Atac, viaggio nell'inferno di bus e metro. Temperature da collasso: il report choc

Nel cuore dell'estate romana, un'indagine condotta su un'ampia gamma di mezzi pubblici della Capitale ha gettato luce su una questione di comfort e sicurezza critica per i viaggiatori: la temperatura e l'umidità percepita a bordo.

Il lavoro d'analisi, eseguito dall'Associazione TutRap, ha abbracciato un periodo specifico di luglio, evidenziando una problematica che riguarda non solo i cittadini quotidiani ma anche i numerosi turisti che affollano la città eterna in questo periodo dell'anno.

Un clima difficile da sopportare

La metodologia adottata ha incluso la rilevazione di temperatura e umidità in 75 mezzi di trasporto gestiti da vari operatori, tra cui ATAC, Roma TPL, Autolinee Troiani, Autoservizi Riccitelli, nonché sulle metropolitane, tram e linee ferroviarie del Cotral e dell'ATAC. Il parametro chiave per valutare il comfort a bordo è stato l'indice Humidex, che considera sia la temperatura effettiva sia l'umidità per fornire una misura della temperatura percepita dall'umano. Questo indice è particolarmente utile per valutare il rischio di colpi di calore, legati all'incapacità del corpo di regolare la propria temperatura in ambienti eccessivamente caldi.