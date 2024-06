Attore dello spot Esselunga parcheggia in divieto: muore un motociclista

Mauro Santopietro, attore di un Posto al Sole e papà nello spot pubblicitario della pesca di Esselunga, rischia il processo per omicidio stradale per un incidente del 2022: era il 28 settembre quando un motociclista si scontrava con la macchina di Santopietro posteggiata in divieto di sosta.

Un impatto in cui il centauro ha perso la vita.

L'incidente

Matropietro aveva posteggiato la macchina vicino a uno degli ingressi di Villa Pamphilj nonostante i divieti, poi lo schianto mortale dello scooterista. Inutili i soccorsi, l'uomo ha smesso di respirare pochi minuti dopo l'impatto.

Le indagini

In realtà, sono molte altre le automobili che quel mattino sono parcheggiate dove non dovrebbero. Ma per la procura questo è irrilevante: è la macchina di Santopietro quella contro cui Fortuna va a schiantarsi ed è lui quindi a doverne rispondere. La consulenza disposta dalla procura di Roma ha evidenziato che i danni più rilevanti ai polmoni della vittima sono dovuti proprio all’impatto con la Toyota parcheggiata in divieto di sosta. Da qui, dunque, il rischio per Santopietro di finire a processo per il reato di omicidio stradale.