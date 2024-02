“Aumenti loculi e trasporti fuori comune, il Pd batte cassa anche sui morti”

“Il Comune di Roma a guida Pd ha aumentato l’ennesimo balzello, quello sul trasporto funebre per chi viene seppellito in un altro Comune. Una tassa che doveva essere abolita da anni e invece è addirittura aumentata, perché la sinistra lucra anche sui morti".

A scendere in campo è la Lega, col capogruppo Fabrizio Santori: "La Lega ha pronta un’interrogazione al sindaco: vogliamo sapere come mai invece di abolire un tributo obsoleto e non conforme alle norme sia stato invece ulteriormente aumentato. E certo leggere di sconti per i bambini deceduti che le famiglie vogliono portare nei cimiteri fuori Roma rabbuia ulteriormente un quadro di fosco quanto inaccettabile mercantilismo”.

E sui costi del cimitero Flaminio...

“L’amministrazione Pd ha aumentato anche i costi delle concessioni per i loculi al cimitero Flaminio con la scusa dell'inflazione. Gualtieri smentisca l’ipotesi di molti cittadini che protestano vessati perfino di fronte alle bare ancora aperte dei loro cari: che i 30mila morti che Roma saluta ogni anno non siano l’ennesima occasione della sinistra per fare cassa”, conclude il capogruppo leghista.