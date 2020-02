Baby gang al femminile: così aggredivano e rapinavano le ragazze all'Eur

Baby gang al femminile era il terrore delle ragazze dell'Eur. Prima aggredivano a suon di schiaffi e pugni le coetanee della zona, poi tentavano di rapinarle. A formare la banda due giovanissime, una 18enne e una minorenne, fermate per rapina aggravata, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

L'ultimo aggressione della coppia è avvenuta nei pressi di una giostra all’Eur. Qui una ragazza è stata prima allontanarla dall’amica con cui si trovava, e poi strattonata e colpita più volte con schiaffi e pugni.

Provvidenziale l’intervento degli agenti del commissariato Esposizione che, impegnati come di consueto nel pattugliamento della zona per la prevenzione e repressione dei reati, alla vista della scena, sono scesi immediatamente dall’autovettura di servizio per prestare soccorso alla vittima, mettendo contemporaneamente in fuga le due giovani. Ne è nato un inseguimento a piedi terminato poco dopo, a seguito del quale uno degli agenti ha riportato una distorsione al polso destro, con una prognosi di 7 giorni.

Le due ragazze violente sono state rispettivamente fermate: la 18enne è stata arrestata, mentre la minorenne è stata denunciata per rapina aggravata, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

La vittima ha riportato delle lesioni allo zigomo, giudicate guaribili in 3 giorni.