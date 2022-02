Barcellona chiama, Roma risponde. La capitale ospite alla Festa della Mercè

Roma sarà ospite d'onore alla Festa della Mercè di Barcellona: è la prima città italiana a essere invitata.

Roma parteciperà come ospite alla prossima Festa della Mercè di Barcellona, che si terrà tra il 23 e il 26 settembre prossimi.

Festa in onore della Madonna di Mercede

L'invito è arrivato da una delegazione del Comune della città catalana guidata dal vicesindaco Jordi Martí, che ha incontrato la vicesindaca di Roma, Silvia Scozzese, e l'assessore comunale alla Cultura, Miguel Gotor. Quella della Mercè è la festa principale della città di Barcellona, dedicata alla Madonna della Mercede e si festeggia da oltre 150 anni. Ogni anno è tradizione che venga invitata a partecipare alle celebrazioni - con spettacoli, concerti, proiezioni e altre attività che ne rispecchino le espressioni artistiche contemporanee - un'altra città che ha con Barcellona particolari legami di amicizia e cooperazione e che contribuisce in questo modo a dare un profilo specifico alle celebrazioni della festa.

Prima città italiana a partecipare

Ospite d'onore dell'edizione 2022, Roma è la prima città italiana a essere invitata in questa veste e porterà il suo contributo alla programmazione della festa in particolare per quanto riguarda le sezioni Mercè Arts de Carrer, dedicata alle arti di strada, e Mercè Música.

Colau: "Barcellona e Roma città sorelle"

Ada Colau, sindaco di Barcellona, ha commentato su facebook la decisione con un post: "Barcellona e Roma sono città sorelle, aperte, cosmopolite e orgogliosamente diverse. Sarà una bella occasione per la comunità italiana che vive a Barcellona di partecipare ad una “festa major” che le apparterrà più che mai e per tutti i barcellonesi di innamorarsi di nuovo del fascino della bellissima Roma".

Prima di Roma ospiti le principali città mondiali

Negli ultimi anni le città ospiti d'onore della festa della Mercé sono state Medellín, Quito, Istanbul, Dakar, San Pietroburgo, Montreal, Vienna, Stoccolma, Buenos Aires, Parigi, Reykjavik, Lisbona, Beirut e L'Avana.