Basket: schiaffo alla giocatrice, esplode la bufera sul mister del Basket Roma

E' bufera su Luciano Bongiorno, l'allenatore della squadra di serie B femminile del Basket Roma che ieri al PalaSojourner di Rieti nel match contro la Aran Cucine Roseto, ha inveito nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo contro una sua giocatrice 17enne, 'rea' di aver commesso un errore in campo, e le ha dato uno schiaffo alla nuca mentre rientrava in panchina.

Differenza Donna e Assist (Associazione nazionale Atlete) sono intervenute, con una nota, per chiedere "l’immediato intervento del Presidente della Federazione Pallacanestro, Giovanni Petrucci, e presidente del Coni Giovanni Malagò, perché Bongiorno venga immediatamente radiato e non abbia più modo di esercitare la professione di allenatore".

Schiaffo alla giocatrice, Differenza Donna: “Chiediamo la radiazione”

“Per noi di Associazione Differenza Donna è evidente che questo gesto non rappresenti lo Sport e ciò che esso significa per la crescita di tutti e tutte. Non è sport, ma è violenza", ha commentato Elisa Ercoli presidente di Differenza Donna. “Questa è una bruttissima pagina di sport, che non può che prevedere provvedimenti immediati ed esemplari. Vergognoso e inaccettabile”, ha aggiunto Luisa Rizzitelli, presidente di Assist.

Schiaffo alla giocatrice, si scusa Luciano Bongiorno

Si è scusato Luciano Bongiorno, l'allenatore della squadra di serie B femminile del Basket Roma che domenica al PalaSojourner di Rieti ha inveito contro una sua giocatrice 17enne "Sono stato protagonista di un episodio spiacevole e mi scuso per quanto è successo", ha affermato il tecnico romano, "conosco l'atleta in questione da quando aveva 6 anni e sono entrato in campo a gioco fermo per spronarla, con un linguaggio del corpo troppo violento e facendo un gesto che dalle immagini appare diverso da quello che in effetti è stato, ovvero una pacca sulla coda dei capelli; non c'era nessun intento diverso, nessuna intenzione di colpirla in alcun modo". "Faccio l'allenatore da 32 anni e non mi è mai successo niente del genere - aggiunge in una nota diffusa sulla pagina Facebook del club - Il Basket Roma è una società sana e rispettosa di determinati valori e completamente estranea ad atteggiamenti del genere".

Schiaffo alla giocatrice: la mamma dell'atleta sdrammatizza

La società, dal canto suo, ha fatto sapere che "ritiene il gesto che si vede nelle immagini che stanno facendo il giro del web un gesto deplorevole che non fa parte minimamente del modo di educare e allenare tutti i nostri ragazzi e si scusa per quanto avvenuto" pur riportando il messaggio della mamma dell'atleta coinvolta che sdrammatizza l'episodio.