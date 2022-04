Berlusconi riaccende Forza Italia alla romana: Stati generali in vista

Sono attesi per l'8 e il 9 aprile, gli Stati generali di Forza Italia all'hotel Parco dei Principi e questa volta "Silvio c'è": Berlusconi ha confermato la sua presenza.

Dopo oltre due anni di assenza dai palchi, il Presidente di FI tornerà a parlare nel corso di una manifestazione politica, in due giorni di incontri in cui la dirigenza degli azzurri e incontreranno i professionisti, imprenditori e rappresentanti delle categorie.

L'intento degli Stati generali di Forza Italia è quello di fare un'analisi economica del momento attuale, per poi costruire sui dati raccolti un piano d'azione.

Berlusconi aveva annunciato l'avento con una lettera:''Per ripartire in vista di questo anno così impegnativo e decisivo per il futuro del Paese abbiamo organizzato una 'due giorni' a Roma, l'8 e il 9 aprile, all'hotel Parco dei Principi, nella quale ci confronteremo con le categorie produttive del Paese, per proporre le nostre idee e raccogliere quelle che ci vengono dalla società civile più vicina a noi. Sarà un'occasione - conclude - per ritrovarci finalmente in presenza, dopo le limitazioni imposte dal Covid, per rilanciare le nostre idee, i nostri programmi, i nostri valori".

Il confronto sarà volto anche all'organizzazione e gli assetti futuri del centro destra: "Un centrodestra che si candida a guidare la nazione non può prescindere da quello che noi rappresentiamo: un centro moderato, liberale e cristiano, credibile in Europa e nel mondo, in una stagione di così gravi tensioni internazionali - puntualizza Berlusconi sempre nella lettera inviata ai dirigenti del partito - Sono trascorsi 28 anni da quando siamo discesi in campo, e Forza Italia è oggi come allora la sola forza politica in grado di dare voce in modo coerente ai grandi principi sui quali si fondano l'Europa e l'Occidente. Oggi come allora solo noi siamo portatori delle idee liberali, cristiane, europeiste, garantiste."