Bimbo di 8 anni si addormenta sullo scuolabus e rimane prigioniero dentro

Le urla del bimbo rimasto chiuso nel bus hanno attirato l'attenzione di una donna che stava passeggiando e dopo l'intervento dei carabinieri è stato liberato.

Succede a Faleria, in provincia di Viterbo, dove un bambino di 8 anni ha iniziato a urlare chiedendo aiuto dopo essersi trovato rinchiuso nello scuolabus sul quale si era addormentato e che era stato parcheggiato nel deposito comunale. Le urla hanno attratto una signora che stava passeggiano nella zona col cane che ha chiamato i carabinieri.

La liberazione

“Guarda che ti sei inventato pur di non andare a scuola”, ha detto uno dei militari al bambino dopo averlo aiutato ad aprire le porte dello scuolabus per tranquillizzarlo, mentre sul posto giungevano la mamma del bimbo e la responsabile del trasporto. La famiglia ha dichiarato che al momento non esporrà denuncia né nei confronti della responsabile, scesa dal mezzo poco prima che fosse parcheggiato nel deposito, né verso l'autista che aveva condotto il bus.