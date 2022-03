Bimbo ucraino malato ricoverato in terapia intensiva a Roma al Bambino Gesù

Roma, ricoverato al Bambino Gesù il primo bambino proveniente dall'Ucraina. A portarlo nella capitale la famiglia scappata con mezzi propri dal paese invaso dai russi. Il piccolo ha un anno ed ha una diagnosi di paralisi cerebrale.

L'assessore alla sanità della regione Lazio, Alessio D'Amato, e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù rendono noto che presso il nosocomio romano si trova, in terapia intensiva, un bambino ucraino scappato con la famiglia dal suo paese a causa della guerra. E' il primo minore proveniente dall'Ucraina ricoverato in ospedale dall'inizio del conflitto: “È arrivato questa mattina all’ospedale pediatrico Bambino Gesù, con i propri genitori, il primo bambino proveniente dall’Ucraina, da una delle regioni occidentali. Il piccolo ha poco più di un anno, tracheostomizzato dall’età di 4 mesi, con una diagnosi di paralisi cerebrale infantile. I genitori hanno attraversato il confine ucraino e sono riusciti a raggiungere con mezzi propri l’Italia, dove grazie all’aiuto di alcuni parenti sono giunti nella notte in provincia de L’Aquila. Il bambino è stato quindi trasferito in ambulanza all’Ospedale Bambino Gesù, dov’è ricoverato in questo momento in terapia intensiva”.