Bioparco, fiocco rosa nella tana delle tigri: è nata la figlia di Tila

Il 2024 inizia con l’arrivo di un fiocco rosa al Bioparco. È nata una cucciola di tigre di Sumatra, “una femminuccia molto vivace” che al momento è accoccolata alla madre, Tila, in un’area protetta e non visibile al pubblico.

Un esemplare davvero stupendo e raro.

“È una notizia di grande rilevanza scientifica — fanno sapere dal Bioparco — perché la Tigre di Sumatra, che vive nelle foreste tropicali dell'isola indonesiana, è una delle 6 sottospecie viventi maggiormente a rischio di estinzione a causa della perdita e frammentazione dell'habitat, del bracconaggio e della persecuzione diretta per i conflitti con le attività antropiche locali”. Infatti “si stima che in natura ne siano rimaste circa 600”.

