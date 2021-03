Bioparco Roma, nominato il nuovo Cda della Fondazione

Il sindaco di Roma Virginia Raggi ha firmato l’ordinanza con cui vengono nominati i quattro componenti del nuovo Cda della Fondazione Bioparco di Roma.

Il Consiglio di amministrazione risulta ora così composto: Francesco Petretti, in qualità di presidente della Fondazione, con Andrea Ciannavei, Chiara Grasso ed Edoarda Sanci nominati in qualità di consiglieri. Il nuovo organo, come previsto dallo Statuto, avrà una durata di tre anni. La Fondazione promuove la valorizzazione del Bioparco di Roma, quale centro di educazione ambientale e naturalistica, di divulgazione scientifica e culturale, di tutela della biodiversità.