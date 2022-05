Birra Peroni inaugura i suoi nuovi uffici: mix fra innovazione e tradizione

Birra Peroni può essere considerata un'azienda che coniuga tradizione e innovazione. I nuovi uffici in via Renato Birolli, freschi di inaugurazione, rappresentano appieno il periodo storico che stiamo vivendo e la necessità di un adeguamento alla rivoluzione che il mondo del lavoro ha affrontato. Con la pandemia causata dal Covid, molte aziende sono corse ai ripari ricorrendo all'ormai famoso smart working.

In questi due anni Birra Peroni ha attuato un regime ibrido, un mix fra lavoro in sede e da casa e da questa iniziativa è nata l'idea di rimodernare gli uffici amministrativi dello stabilimento romano. Per venire incontro ai propri lavoratori, 350 solo a Roma, sono state creati open space, aree dove poter effettuare riunioni online e così via. Il tutto pensato per conciliare esigenze lavorative e personali dei propri collaboratori.

La nuova casa della Birra Peroni

Martedì 10 maggio sono stati quindi inaugurati i nuovi uffici, alla presenza dell'assessore alle Attività produttiva, Monica Lucarelli, il presidente del Municipio V, Mauro Caliste, e il vice Presidente della Regione Lazio Daniele Leodori, insieme a tutti i lavoratori dello stabilimento. L’intervento, per il quale sono stati investiti 2,2 milioni di euro, rappresenta la prima fase di un progetto ampio che si articola e si completa in due fasi successive, che riguarderanno altri due building della sede di Birra Peroni. Un piano di azione che porterà alla creazione di un ecosistema lavorativo più sostenibile e interconnesso, focalizzato sulla condivisione, sulla collaborazione, sull’inclusione e sul benessere delle persone.

Birra Peroni “ha vissuto un grande rinnovamento, volto a valorizzare tradizioni e a portarla al futuro. Roma è una città con grandi tradizione. Il nostro ruolo però è quello di rappresentare una ispirazione per la comunità e per le persone”, ha detto l'amministratore delegato, Enrico Galasso, durante la presentazione dei nuovi uffici. “Questi nuovi uffici non rappresentano solo un nuovo luogo, ma di un posto che parla di connessioni di valore, accessibilità e inclusioni. Peroni è una famiglia e ogni famiglia ha bisogno di una casa".