Blackout challenge a Roma: prova a morire strangolato per un video su TikTok

Ha tentato di strangolare il compagno per realizzare un video estremo su TikTok. Una scena di quasi morte in diretta social. E’ accaduto giovedì 6 giugno giugno mattina, nell'ultimo giorno di scuola, preso l’istituto comprensivo Mozart, nel cuore dell’Infernetto.

E solo per l'intervento provvidenziale di alcuni docenti è stata evitata la tragedia.

Blackout challenge

La scena è semplice e choc allo stesso tempo: sospeso tra la vita e la morte per dimostrare a se stesso e ai compagni di essere il migliore. A Roma si riaffaccia la Blackout challenge, la sfida che parte da TikTok e che prevede la compressione delle carotidi e delle giugulari fino al soffocamento.

Le regole del gioco

Le regole della challenge sono da brividi: vince chi arriva a un secondo dalla perdita dei sensi senza svenire. E il ragazzino, di appena 16 anni, stava per perdere i sensi quando alcuni compagni hanno interrotto il gioco folle. Il preside, sentito dal quotidiano La Repubblica lancia l’allarme per la fine della scuola: “Chi controllerà i giovani in estate?”