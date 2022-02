Blitz antidroga in un appartamento di Tor Bella Monaca, arrestate 6 persone

La Polizia ha arrestato 6 cittadini romani a Tor Bella Monaca per possesso e vendita di cocaina. Oltre alla droga sono stati sequestrati 5000 euro e del materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Giovedì 5 febbraio gli agenti del VI Distretto Casilino hanno arrestato 6 persone, tutti cittadini romani di età compresa tra i 20 e i 47 anni, sorpresi all’interno di un appartamento mentre erano intenti alla preparazione e confezionamento di cocaina, da destinare al mercato per la vendita di stupefacenti.

Irruzione degli agenti in via Paolo Ferdinando Quaglia

Le indagini erano iniziate nei giorni scorsi quando gli agenti erano venuti a conoscenza di uno scambio sospetto fra giovani pregiudicati in via Paolo Ferdinando Quaglia a Tor Bella Monaca.

A seguito di appostamento e irruzione all’interno di un’abitazione in via Paolo Ferdinando Quaglia, la perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare 4974 dosi di cocaina, per un peso totale di 746,085 grammi. Sono stati inoltre sequestrati circa 5000 euro in contanti e materiale utile alla pesatura, cottura e confezionamento dello stupefacente in dosi.

Sei uomini indagati per spaccio

I sei uomini sono ora indiziati per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. A seguito dell’arresto, nei confronti di 3 di loro è stata disposta la custodia cautelare in carcere e per gli altri 3 la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.