Blitz antidroga nella Capitale: 4 kg di droga sequestrati e 17 arresti

Nel corso delle operazioni di controllo antidroga i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un totale di 4 kg di sostanze stupefacenti, 3500 euro in contanti e hanno arrestato 17 persone. Gli interventi sono avvenuti in vari punti della città, dal centro alle periferie.

In particolare un uomo è stato arrestato nel quartiere di Quarto Miglio. I militari avevano visto una persona uscire dalla sua abitazione e non appena l'uomo si è accorto di loro ha gettato a terra un involucro contenente dell'hashish e ha cercato di fuggire. I Carabinieri lo hanno preso e hanno perquisito la casa, trovandovi un altro uomo, di 48 anni, in possesso di 3 kg marihuana, 12 grammi di cocaina, 23 di hashish, nonché sostanze da taglio, bilancini e altre attrezzature per lo spaccio. L'uomo è stato arrestato, mentre l'altro è stato segnalato all'Ufficio Territoriale del Governo di Roma come assuntore.

Un'altra operazione si è svolta a piazza Sant'Andrea della Valle, al centro, dove un uomo di 46 anni è stato sorpreso mentre vendeva cocaina a un ragazzo. Perquisendo anche il suo scooter, i Carabinieri hanno scoperto un vano contenente 25 grammi della sostanza e circa 500 euro in contanti.

Due uomini di 27 e 33 anni sono stati arrestati per aver venduto hashish a un ragazzo in via Giolitti, accanto alla stazione Termini. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di 12 grammi di hashish e 355 euro.

Altro intervento in Piazza Dante, vicino la fermata della metropolitana Manzoni. Qui i Carabinieri hanno fermato un 31enne del Gambia senza fissa dimora già noto alle forze dell'ordine per un controllo. L'uomo ha cercato di nascondere le dosi di eroina che aveva in bocca e nella cover del telefono, ma inutilmente. Anche lui è stato arrestato.