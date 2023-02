Blitz dei Carabinieri a Trastevere: 5 patenti ritirate e 2 locali sanzionati

Controlli straordinari dei Carabinieri nelle zone della movida a Trastevere. Insieme ai colleghi del Nas e del Nil, i militari sono intervenuti nel quartiere del centro storico e hanno effettuato numerosi controlli. Il bilancio è di quattro persone a cui è stata ritirata la patente e due locali sanzionati per violazioni varie.

Nello specifico, i militari hanno sorpreso cinque persone alla guida di veicoli con un tasso alcolemico più alto del consentito. Per tutti e cinque è scattato il ritiro della patente. Uno dei questi era un giovane neo-patentato. Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno sottoposto a fermo amministrativo un veicolo: infatti il conducente circolava da anni con una patente straniera. Il documento era valido, ma mancava della necessaria conversione.

I controlli nei locali

I militari del Nas e del Nil hanno invece controllato gli esercizi commerciali della zona, tra cui locali, ristoranti e negozi. In un locale è stato scoperto un sistema di videosorveglianza, anche se il locale non aveva la necessaria autorizzazione. Il proprietario è stato denunciato a piede libero. Un ristorante messicano ha ricevuto invece una multa da 2000 euro per la mancata applicazione del manuale di autocontrollo.