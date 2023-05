Bloccato il casellario giudiziale per un incendio: fiamme in piazza Nicosia

Il servizio del casellario giudiziale nazionale è momentaneamente bloccato a causa di un incendio scoppiato nei pressi di piazza Nicosia, all'esterno di alcuni locali del Ministero della Giustizia.

Le fiamme sono partite all'interno di un cortile, in cui sono allogiate linee e elettriche e i cavi di fibra ottica utilizzati per il sistema del casellario giudiziale nazionale. Per questo il servizio è ora sospeso. Il personale è stato evacuato per sicurezza. Evacuati anche le persone presenti in altri edifici circostanti, incluso il personale della vicina Avvocatura Generale. Dopo alcune le persone hanno potuto rientrare nelle loro case e uffici.

Le opere di ripristino

Il ministero ha riferito che sono già in corso le opere di ripristino del servizio. Sono intervenuti dei tecnici, insieme ai direttori e al capo del Dipartimento, incaricato dal ministro della Giustizia Carlo Nordio di coordinare l'opera di ripristino.

Il Vigili del Fuoco intervenuti sul posto hanno liberato i fumi per poi staccare la linea elettrica sotterranea così da poter intervenire per spegnere il rogo.