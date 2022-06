Bollette alte, contatore rotto. Codici mette in guardia: “La verifica si paga”

Tra i vari rincari, guerre e pandemie, le bollette arrivano sempre più alte. Tanto da far sospettare i consumatori che ci sia un guasto nel contatore. Ma l'associazione Codici avverte i consumatori per evitare una beffa: "L'intervento si paga"

Spesso i consumatori si chiedono come sia possibile aver speso così tanto, nonostante gli accorgimenti messi in atto. Quella del contatore guasto, è una probabilità che può accadere. Ma forse non tutti sanno come agire per far controllare il proprio contatore e che – soprattutto – è una richiesta a pagamento.

Contatore guasto, Codici: "Occhio alla verifica"

Codici viene in soccorso dei consumatori. “Quando arrivano bollette salate – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – il primo pensiero è come sia possibile aver consumato così tanto. E subito subentra il sospetto che il contatore possa essere guasto. Farlo controllare non è sbagliato, ma bisogna capire in cosa consiste la verifica”.

“La verifica del contatore – spiega Massimiliano Astarita, esperto del settore Energia nonché conciliatore di Codici – prevede un’ispezione visiva dello stato di conservazione del misuratore e una lettura del quadrante numerico previa visione della contabilizzazione dei consumi a rubinetti aperti. Questo significa che si tratta di un semplice controllo esterno. L’apparecchio non viene nemmeno smontato dalla sua sede. Per una verifica approfondita bisogna fare una richiesta alla Camera di Commercio. In questo caso, il gestore fornisce l’assistenza tecnica per la rimozione del contatore, che viene sottoposto ad un controllo metrologico presso un laboratorio accreditato e, al tempo stesso, installa un nuovo misuratore".

Se la bolletta arriva salata, si pensa subito che il problema sia il contatore guasto. E quindi si chiede la verifica. "È un intervento a pagamento che, come abbiamo spiegato, non è in grado di fare piena chiarezza", prosegue Astarita. "Visto il momento delicato per via dei rincari, è bene quindi sapere cosa fare e come, così da spendere consapevolmente i propri soldi, evitando che al danno si aggiunga la beffa”.