Bolsena, musica e arte fanno show con il Festival all'ombra del lago

Estate sinonimo di BolsenArte. Il festival organizzato dal Comune di Bolsena, con la direzione artistica affidata al maestro Francesco Traversi, propone per l’edizione estiva 2024 sette concerti gratuiti, alle 21,30, tra il 27 luglio e il 12 agosto, in alcuni dei luoghi più suggestivi del centro storico: piazza Santa Cristina, la Rocca Monaldeschi, piazza dell’Orologio e piazza della Rocca.

Il vicesindaco Raffaella Bruti

“Le innumerevoli richieste di partecipazione pervenute da parte di tanti artisti ed ensemble italiani e stranieri – afferma il vice sindaco Raffaella Bruti -, testimonia come la macchina organizzativa del festival abbia contribuito in maniera determinante a consolidare il ruolo di contenitore culturale d’eccellenza non solo per la città ma per tutto il comprensorio del lago di Bolsena”.

Il direttore artistico

“BolsenArte ha visto esibirsi nelle varie edizioni oltre 500 artisti – sottolinea il direttore artistico Francesco Traversi -. Nell’anno “pucciniano” non poteva mancare l’allestimento di un’opera del grande musicista toscano, che aprirà la programmazione mentre sarà una elettrizzante prima esecuzione assoluta a chiudere questa edizione all’insegna del “suono”. Negli appuntamenti in programma si darà prova delle possibilità della voce umana con un ipnotico concerto dell’ensemble vocale Lvsitanvs; delle caratteristiche dei “legni” con un quartetto di clarinetti di fama nazionale; delle dinamiche dense e taglienti degli “ottoni” mirabilmente suonati dall’ensemble Pentaphon spesso ospite della Cappella musicale Pontificia; del suono espresso nelle accattivanti melodie di un trio di fisarmoniche; dell’impasto sonoro generato da un’orchestra sinfonica affiancata a moderni sintetizzatori”.

Si parte il 27 luglio

A inaugurare la rassegna il 27 luglio, alle 21,30, a piazza dell’Orologio, la “Tosca” di Giacomo Puccini. L’opera, una delle più amate dal pubblico, sarà proposta in una versione ridotta, che nasce dalla collaborazione tra Primadopera e il coro ArmoniaMundi diretto dal maestro Matteo Sartini. Il 29 luglio, a piazza San Rocco, salirà sul palco l’ensemble Franci diretta dal maestro Margherita Di Giovanni, che eseguirà due capolavori del repertorio cameristico classico: il Quintetto in la maggiore K. 581 “Stadler” di Wolfang Amadeus Mozart e l’Ottetto in mi bemolle maggiore per archi, op. 20 (MWV R20) di frederick Mendelsohn. Gli ottoni dell’ensemble Pentaphon si esibiranno il 30 luglio, a piazza dell’Orologio. Il gruppo nasce dall’incontro di amici professionisti provenienti da diverse esperienze musicali con l’intento di promuovere sia la musica originale per ottoni che trascrizioni fatte dagli stessi musicisti, spaziando dal rinascimento al pop. L’ensemble ha alle spalle un’intensa attività concettistica e ogni componente vanta anni di collaborazioni con gruppi strumentali e orchestre tra le più importanti del panorama italiano.

Il programma

Il 1° agosto, a piazza della Rocca, sarà di scena il quartetto di clarinetti Paone, ensemble raffinato di musicisti. formato da tre clarinetti soprani Augusto Travagliati, Amedeo Ricci e Giulia Leonardo e un clarinetto basso Marco Lucchetti, che proporrà un repertorio estremamente variegato e affascinante. Il 2 agosto, alla Rocca Monaldeschi, l’ensemble vocale Lvsitanvsaccompagnerà il pubblico in un viaggio musicale nel repertorio polifonico rinascimentale. Il 6 agosto, a piazza della Rocca, il RomAccordion Trio celebrerà la fisarmonica, con la sua eccezionale espressività e le sue grandi potenzialità timbriche, attraverso il rock, le colonne sonore dei film, le canzoni tradizionali romane e brani di musica classica.

Si chiude il 12 agosto