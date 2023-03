Bruno Astorre: una vita per la politica nel ricordo di compagni e avversari

La morte di Bruno Astorre ha gettato il mondo della politica italiana in uno stato di sgomento e dolore. Messaggi di cordoglio sono arrivati dai colleghi, dai compagni di partito e anche dagli avversari politici. I primi ad accorrere sotto Palazzo Cenci, dove Astorre è morto, sono stati il deputato Nicola Zingaretti e la senatrice Cecilia D'Elia, senza però rilasciare dichiarazioni.

Chi lo conosceva da vicino dice che soffriva di un dolore nascosto, che mascherava con un sorriso intentato e con il suo impegno nella politica. La Procura ha aperto un'indangine per istigazione al suicidio, come è prassi in questi casi. Nel frattempo moltissimi sono stati i messaggi di cordoglio, in primo luogo dalla sua parte politica: il Pd.

Per il Partito Democratico, tra gli altri, è intervenuto Dario Franceschini: "Ciao Bruno - ha detto - amico di una vita. Ci hai insegnato cosa vuol dire amare la politica, amare la propria terra, voler bene alle persone. Ogni giorno ci hai salutato con la gioia negli occhi ridenti e noi ti ricorderemo per sempre cosi".

La neo-eletta segretara del Pd Elly Schlein ha detto: “Siamo sconvolti e profondamente addolorati dalla tragica notizia della morte del Senatore Bruno Astorre. Tutta la comunità democratica si stringe attorno alla moglie e alla sua famiglia, agli amici e a tutti i suoi colleghi”.

“Rimango attonito alla tragica notizia della morte di Bruno Astorre. Non riesco a trovare parole di fronte ad un simile dramma. C’è il silenzio. C’è la preghiera. L’abbraccio ai suoi cari” ha detto invece l'ex segretario del Pd Enrico Letta.

"Il dolore è grande - ha scritto su Twitter l'ex capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci - Bruno è stato un mio amico vero ed un collega serio, abile e scrupoloso”.

E poi è intervenuto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri: “Sconvolto dalla notizia della scomparsa del senatore Bruno Astorre. Una persona intelligente e generosa che ha dato moltissimo al nostro territorio. Mi stringo al dolore dei suoi cari e di tutta la comunità democratica che gli voleva bene''.

"Oggi ci ha lasciato, drammaticamente, Bruno Astorre - ha aggiunto Piero Fassino - un uomo buono, un politico serio e appassionato. Ci mancherà il suo sorriso, la sua ironia, la schiettezza del suo dire. Un abbraccio ai suoi cari e a Lui un ultimo saluto affettuoso. Ciao Bruno".

"La notizia della morte di Bruno Astorre è sconvolgente - ha detto invece il Commissario Europeo Paolo Gentiloni - pochi politici hanno lavorato così tanto per il proprio territorio. Abbraccio la sua famiglia. Ciao Bruno, riposa in pace".

Cordoglio dal centrodestra

“Sono profondamente turbata dalla notizia della scomparsa di Bruno Astorre - ha detto la premier Giorgia Meloni - un avversario appassionato e leale, una persona perbene. A nome mio e del Governo, mi stringo al dolore della moglie, della famiglia e della sua comunità politica”.

Per il Governo si è espresso anche il ministro Piantedosi: “Piango con sincera e profonda commozione la drammatica scomparsa dell’amico e senatore Bruno Astorre - ha detto il ministro dell'Interno - politico di grande impegno che, nei molti e prestigiosi ruoli istituzionali ricoperti, ha saputo sempre essere attento interprete delle istanze del territorio. Un saldo punto di riferimento per la comunità del Lazio”.

“Una notizia terribile” ha commentato La Russa, presidente del Senato.

"Notizie che non si vorrebbero mai sentire - ha detto il ministro delle infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini - la tragica scomparsa di Bruno Astorre, senatore e segretario del PD nel Lazio, ci lascia tutti senza parole: da parte mia e di tutta la Lega le più sentite condoglianze alla sua famiglia e alla sua comunità politica".

Il senatore Maurizio Gasparri esprime il ricordo che ha di Astorre: “E' staton politico della realtà, un avversario tenace.Non ha fatto la politica dei social, del protagonismo fine a sé stesso, ma della presenza quotidiana in ogni contesto. Una politica che va scomparendo. Ecco perché resto davvero sgomento di fronte a questa tragica notizia. La politica ha bisogno di persone come lui, capaci dell’ascolto, fieramente impegnati nella propria parte politica, ma rispettosi dei valori altrui. Non sappiamo mai cosa c’è nel fondo dell’animo e le circostanze di questa tragica scomparsa ci fanno ancora di più riflettere sulla politica, su chi la fa con dedizione, sulle nostre vite, spesso giudicate male, ma vissute con passione e fatica”.

“La tragica morte del senatore Bruno Astorre, provoca sconcerto e dolore. Le sue qualità umane e il suo riconosciuto spessore professionale lasceranno in tutti quelli che lo hanno conosciuto un ricordo vivido e imperituro. Un pensiero commosso alla sua famiglia alla quale va il mio sincero cordoglio” ha detto la ministra Casellati.

“Esprimo profondo cordoglio - ha detto il neoeletto presidente della Regione Lazio Francesco Rocca - per l’improvvisa scomparsa del senatore e segretario del Pd Lazio Bruno Astorre. Astorre ha servito la Regione da assessore e consigliere regionale, arrivando a ricoprire la carica di presidente dell’Aula della Pisana. Alla sua famiglia rivolgo le più sentite condoglianze da parte mia e di tutta la Regione Lazio”.

Cordoglio dagli altri partiti

"Apprendo con tristezza della morte di Bruno Astorre – ha scritto su twitter il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte - un uomo la cui storia politica rappresenta quell’inscindibile e importante legame tra istituzioni e territorio. Una perdita dolorosa, per cui tutta la comunità del Movimento 5 Stelle si stringe vicino alla sua famiglia e ai suoi cari".

Sono parole cariche di rammarico invece quelle del leader di Italia Viva Matteo Renzi: "Ciao Bruno – ha detto il senatore - sei stato un signor professionista della politica, fiero di esserlo. Nei rapporti umani 'sorridevi e sapevi sorridere'. Sei stato un uomo vero, anche nei confronti più accesi. Mi spiace di non aver capito niente prima della tragedia. Una preghiera per i tuoi. Riposa in pace, amico di mille battaglie, riposa in pace".

"La notizia della morte di Bruno Astorre è un dolore che lascia senza parole – ha detto invece Calenda, leader di Azione - nel nostro rapporto non sono mancati scontri, anche duri, legati alla politica, ma non è mai venuta meno una simpatia reciproca. Il mio pensiero e le mie condoglianze vanno alla famiglia e a tutto il Pd".

“Ho appreso in questo istante della morte di Bruno Astorre senatore della Repubblica – ha scritto Angelo Bonelli, segretario di Alleanza Verdi e Sinistra - sono sgomento e incredulo. Conoscevo Bruno da 20 anni, insieme nel consiglio regionale ed insieme in giunta regionale. Caro Bruno riposa in pace, non avrei mai voluto scrivere queste parole”.