Bus Atac va a fuoco mentre rientra al deposito, nessun passegero a bordo

Intorno all'1.30 della notte tra mrcoledì e giovedì, mentre percorreva via Monti di Pietralata, su un bus che stava rientrando in rimessa, senza passeggeri a bordo, si è sviluppato un principio d'incendio dal vano motore.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Nessuna conseguenza per le persone. Il mezzo era in servizio da 18 anni e faceva parte del lotto dei bus in procinto di essere sostituito dai nuovi arrivi già previsti nel 2023.