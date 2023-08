Butta un frigorifero e un materasso davanti a un cassonetto: 600 euro di multa

Gettare un materasso davanti a un cassonetto costerà a un romano 600 euro di multa, oltre alla pulizia delle strada. E male è andata anche a un commerciante che ha deciso di smaltire il vecchio frigorifero, sempre davanti a un cassonetto.

Controlli del Nucleo Ambiente e Decoro della Polizia di Roma Capitale per vigilare sul corretto smaltimento dei rifiuti. Le attività hanno interessato in particolare i municipi XIV, V e IX. Gli agenti, dopo accurata attività di indagine, hanno sanzionato, così come previsto dal Regolamento di Polizia urbana, una 40enne che aveva affidato a uno svuota cantine non autorizzato lo smaltimento di un frigorifero della sua attività commerciale, in prossimità dei cassonetti dei rifiuti.

Direttamente nei cassonetti senza la differenziata

Colto in flagranza un 29enne mentre scaricava dal proprio veicolo un materasso sulla pubblica via. Per questo comportamento l’uomo è stato sanzionato per 600 euro e obbligato al ripristino dello stato dei luoghi e alla presentazione presso gli uffici della documentazione relativa al corretto smaltimento dell’ingombrante. In via della Cina infine è stato controllato un 68enne che, sceso dalla propria vettura, stava gettando rifiuti nei cassonetti senza rispettare l’obbligo della raccolta differenziata. Dal controllo documentale è emerso che l'uomo era risultato sempre irreperibile e non gli sono mai stati notificati 303 verbali di violazioni al codice della strada, in quanto introvabile presso l'indirizzo di residenza.