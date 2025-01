Buttate la vecchia caldaia: Regione Lazio paga 36 mila euro per convertire i Ciociari al green. Solo i Ciociari

Giusto in tempo per la fine degli incentivi per la sostituzione delle caldaie e la Regione Lazio lo scorso dicembre ha deciso di incentivare la scelta eco con una campagna promozionale senza precedenti: 36 mila euro di pubblicità su web e giornali ma solo della Ciociaria.

Chi abita a Roma, Rieti, Latina o Viterbo dovrà cercare in autonomia le modalità con cui accedere ai contributi.

Ma la Legge di Stabilità ha cambiato le regole per il bonus

E ora che la Legge Finanziaria 2025 ha cambiato le regole la campagna pubblicitaria affidata a testate cartacee e web della provincia di Frosinone, può anche finire nel cestino. Con un tempismo senza precedenti e nonostante le anticipazioni sulla Legge di stabilità trapelato dal mese di ottobre, lo scorso 16 dicembre la Direzione Regionale Ambiente dell'assessorato che fa capo a Elena Palazzo, ha deciso che i ciociari dovevano cambiare in corsa le caldaie per riscaldamento vetuste, con una corsa contro il tempo per stimolare l'acquisto di nuovi impianti prima che la Finanziaria 2025 vincolasse gli incentivi alla ristrutturazione termici a degli edifici.

Dalla Presidenza della Regione la selezione dei media

E così, rigorosamente con la regola dell'affidamento diretto previsto dalla legge per spese inferiori ai 140 mila euro, e quindi senza nessuna gara che obbligasse i media a presentare dati di tiratura e diffusione, è stato acquisito e finanziato il piano presentato dall'Area Comunicazione Istituzionale che fa capo alla Presidenza ed è governata da Roberto Iadicicco. L'impegno di spesa è datato 16 dicembre ma per qualche “anomalia” è stato pubblicato sul Bollettino regionale Bur lo scorso 2 gennaio. Tre i beneficiari della prebenda in “chiave ciociara”: la Grandi Comunicatori&Associati che edita il sito Alessioporcu.it, il quotidiano Politica7 e la Coop che edita Ciociaria e Cassino Oggi. Ai tre media sono arrivati 36 mila euro di pubblicità per convincere i Ciociari a cambiare le caldaie. E' il caso di dire che a Natale scorso la Regione di Francesco Rocca non ha badato a spese per garantire l'aria pulita in provincia di Frosinone.