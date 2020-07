Cadavere trovato in spiaggia ad Ostia: è di un 53enne scomparso al Casilino

Cadavere trovato in spiaggia ad Ostia: gli agenti della Polizia di Stato hanno identificato l’uomo ritrovato senza vita alle 2 del 18 luglio scorso sul lungomare Amerigo Vespucci nei pressi dello stabilimento “Bonaccia”.

È un 53enne, residente in zona Casilino, di cui i familiari avevano denunciato la scomparsa il 18 luglio stesso in quanto preoccupati perché un anno fa l’uomo si era allontanato da casa e aveva cercato di togliersi la vita. Ad effettuare il riconoscimento è stato il cognato della vittima presso l’Istituto di Medicina Legale di Tor Vergata. In attesa dell’esame autoptico, gli agenti del commissariato stanno effettuando ulteriori accertamenti.

I poliziotti del commissariato Ostia, diretto da Eugenio Ferraro, sono giunti al riconoscimento esaminando tutti gli intestatari delle autovetture parcheggiate vicino al luogo del macabro ritrovamento.