Cade sulle rotaie per raccogliere il telefono, treno riparte ma viene salvata

Attimi di terrore alla stazione Tuscolana di Roma. Una tragedia sventata solo grazie alla prontezza di un uomo che si trovava lì per caso. Una donna stava per essere tranciata di netto da un treno, dopo essere finita sulle rotaie per recuperare il telefono che le era caduto.

Il fatto è accudato alle 8.30 di martedì 13 luglio, mentre lavoratori e viaggiatori aspettavano i rispettivi treni sulla banchina della stazione. Tutto tranquillo, finché un urlo ha squarciato la quieta. "Aiuto, aiutatemi". La gente è accorsa, attimi di terrore. Poi il salvataggio.

Cosa è successo

La donna, salva per miracolo, stava per finire tranciata dal treno per un attimo di distrazione. Il cellulare le è scivolato dalle mani ed è caduto sulle rotaie. Lei, ingenuamente, si è chinata per raccoglierlo mentre il treno stava per ripartire ed è rimasta incastrata. A salvarla è un angelo custode: un uomo, a pochi passi dalla scena, si è precipitato è l'ha tirata dai piedi, provocandole un infortunio alla spalla. Poco male, rispetto a quello che sarebbe potuto accadere. Pochi istanti dopo il treno è ripartito.