Un albero è caduto in via Stern, in zona Flaminio a Roma, ferendo un passante.

Lo si apprende dai vigili del fuoco. L'uomo, un 61enne, ferito al braccio e alla testa è stato trasportato dal 118 in ospedale in codice rosso per una frattura scomposta agli arti superiori. Sul posto la polizia locale del II Gruppo Parioli.