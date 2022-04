Il calcio a sostegno delle isole. Oggi amichevole con la squadra del Papa

Il calcio scende in campo per sostenere le piccole isole italiane e sensibilizzare le persone sul loro spopolamento. Oggi la rappresentativa dell'Isola d'Elba, a nome delle 87 piccole isole italiane, e la "Squadra del Papa-Fratelli tutti" giocheranno alle 18:30 al Trastevere Stadium proprio per per far conoscere le problematiche sociali legate allo l’abbandono delle isole e per rilanciare progetti per i giovani.

L'udienza delle due squadre con Papa Francesco

E domani Papa Francesco riceverà in udienza le due squadre. A rendere possibile l'organizzazione della partita sono la Lega Nazionale Dilettanti, la Lega Pro e il Trastevere Calcio. A dirigere sarà un arbitro d'eccezione, Paolo Valeri.

Sono stati gli sportivi dell'Isola d'Elba a scrivere al Papa per raccontargli la realtà sociale che vivono ogni giorno i 240.000 abitanti delle piccole isole d'Italia, domandandogli la possibilità di un incontro personale per essere incoraggiati a "investire" sul presente e sul futuro di questi "scogli" e far sì che il fenomeno dello spopolamento - soprattutto dei giovani - non metta in discussione i servizi essenziali per la sanità e per la scuola. E chiedendogli anche di giocare una partita di calcio in fraternità con la "Squadra del Papa - Fratelli tutti".