Camion tampona un pullimino Ncc: un morto e 9 feriti gravissimi sull'Aurelia

Una persona morta e 9 ferite è il bilancio di in incidente avvenuto poco prima delle 14 sulla via Aurelia, tra Civitavecchia Nord e Civitavecchia Sud, in direzione Roma. Un camion ha tamponato un Minivan Ncc con a bordo 9 persone.

Sul posto è intevervenuta la Polizia stradale per i rilievi e due elicotteri dell'Ares 118 che stanno trasportando i feriti in diversi ospedali. La strada è stata chiusa al traffico.

Feriti gravisismi

In particolare sono 3 i feriti trasportati in codice rosso e che sono a rischio. Uno è arrivato in ospedale in arresto cardiaco, per gli altri due ci sono gravissime emorraggie interne. I medici stanno facendo il massimo per salavare loro la vita.